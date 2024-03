Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 48,22 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 48,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 48,25 EUR. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,19 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.411 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 11,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2023 auf bis zu 35,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 27,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,50 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -4,67 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,99 Prozent zurück. Hier wurden 3.568,00 EUR gegenüber 3.964,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Covestro dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,785 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

