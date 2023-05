Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Covestro 40,05 EUR

Die Covestro-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 40,00 EUR. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,63 EUR ab. Bei 40,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 270.459 Aktien.

Am 04.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,76 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,65 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 28.04.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.683,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.743,00 EUR.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 25.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,949 EUR je Covestro-Aktie.

