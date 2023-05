Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Covestro 40,00 EUR

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 39,83 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 39,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 12.338 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 44,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 11,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 27,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,84 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,65 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.743,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.683,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,949 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

