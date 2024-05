Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 48,56 EUR.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 48,56 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,07 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 262.782 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 11,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 35,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 35,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,327 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 53,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,51 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,888 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

