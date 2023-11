Covestro Aktie News: Covestro am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 46,69 EUR.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,1 Prozent auf 46,69 EUR ab. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,61 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,96 EUR. Zuletzt wechselten 91.019 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR. 15,83 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2022 bei 34,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,09 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,00 EUR an.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,74 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,543 EUR ausweisen wird.

