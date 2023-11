Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Covestro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 47,01 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 47,01 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 46,95 EUR. Bei 46,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.373 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,543 EUR je Covestro-Aktie.

