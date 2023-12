Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:49 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 51,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 51,62 EUR. Bei 51,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 267.910 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 54,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 5,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 35,11 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00 EUR an.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.618,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,508 EUR je Covestro-Aktie.

