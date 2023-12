Covestro Aktie News: Covestro macht am Freitagvormittag Boden gut

Blick auf Covestro-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 51,48 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,48 EUR zu. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.006 Covestro-Aktien.

Am 11.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 35,11 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 46,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 27.10.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.02.2024 gerechnet. Covestro dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,508 EUR einfahren.

