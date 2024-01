Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 51,82 EUR.

Mit einem Kurs von 51,82 EUR zeigte sich die Covestro-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 51,92 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 51,40 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.363 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,25 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,00 EUR an.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 -0,631 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

