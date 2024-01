Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 51,80 EUR.

Bei der Covestro-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 51,80 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,76 EUR an. Die Covestro-Aktie sank bis auf 50,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 636.125 Covestro-Aktien.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 5,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Abschläge von 32,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 27.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.568,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Covestro-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,631 EUR je Covestro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

