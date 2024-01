Covestro Aktie News: Covestro fällt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 51,60 EUR.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 51,60 EUR ab. Die Covestro-Aktie sank bis auf 51,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.575 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,01 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 27.10.2023 vor. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.568,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

2023 dürfte Covestro einen Verlust von -0,631 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen