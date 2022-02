Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich fester

Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 54,64 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.446 Punkten liegt. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,68 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 54,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 111.146 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2021 bei 63,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.11.2021 (49,30 EUR).

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,83 EUR je Covestro-Aktie aus. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,88 EUR je Aktie belaufen.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

