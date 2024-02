Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 48,11 EUR nach oben.

Die Covestro-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 48,11 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,25 EUR aus. Bei 47,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 48.716 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,70 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 27,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,008 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 52,22 EUR angegeben.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,648 EUR je Covestro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

