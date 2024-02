Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kurs der Covestro

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 48,29 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 48,29 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 48,37 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 135.900 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 13,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,008 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Covestro-Aktie.

