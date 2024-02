Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 48,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 48,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 48,25 EUR. Bei 47,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.507 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 13,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 27,16 Prozent sinken.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,008 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,22 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.618,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag freundlich