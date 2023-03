Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 40,01 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 40,22 EUR. Bei 39,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.091 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,53 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Mit Abgaben von 44,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,60 EUR für die Covestro-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 02.03.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,67 EUR gegenüber 1,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.964,00 EUR – eine Minderung von 8,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.338,00 EUR eingefahren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 25.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,814 EUR je Aktie aus.

