Covestro Aktie News: Covestro am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 52,06 EUR ab.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 52,06 EUR ab. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 51,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 77.131 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.04.2023 (35,75 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 31,33 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,50 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.964,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,804 EUR je Covestro-Aktie.

