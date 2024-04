Covestro Aktie News: Covestro gibt am Dienstagnachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 51,84 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 51,84 EUR. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,74 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134.322 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 5,52 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.04.2023 bei 35,75 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 45,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,50 EUR an.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.568,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3.964,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Covestro am 30.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,804 EUR je Aktie.

