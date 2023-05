Covestro Aktie News: Covestro am Mittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Covestro 39,80 EUR

Die Covestro-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 39,91 EUR. Bei 39,64 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,85 EUR. Zuletzt wechselten 279.638 Covestro-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2022 auf bis zu 44,76 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,84 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 44,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,65 EUR.

Am 28.04.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.743,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.683,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Covestro dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,949 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

