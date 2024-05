Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Donnerstagmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 48,55 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 48,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 48,75 EUR. Bei 48,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.083 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 11,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 35,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,327 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,13 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 30.04.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,888 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

