Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 48,83 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 48,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 48,87 EUR. Mit einem Wert von 48,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.470 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 12,02 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 35,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 36,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,327 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 53,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 vorlegen. Am 05.08.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,888 EUR je Aktie.

