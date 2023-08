Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Vormittag an Boden

So entwickelt sich Covestro

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 47,57 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 47,57 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 47,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.467 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 50,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 6,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (27,69 EUR). Mit Abgaben von 41,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,11 EUR.

Am 01.08.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.743,00 EUR – das entspricht einem Minus von 20,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,571 EUR je Aktie.

