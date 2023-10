Covestro Aktie News: Covestro am Mittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 49,64 EUR.

Die Covestro-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 49,64 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 48,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 258.621 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 30,24 EUR fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 39,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,44 EUR aus.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.720,00 EUR – das entspricht einem Minus von 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 27.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,063 EUR fest.

