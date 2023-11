Covestro Aktie News: Covestro zieht am Donnerstagnachmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 47,86 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 47,86 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,09 EUR aus. Bei 47,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 210.438 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. 13,00 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,00 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,543 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

