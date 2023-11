Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Aufschlag

Kurs der Covestro

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 47,21 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 47,21 EUR. Bei 47,21 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.266 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 14,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 34,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 36,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 EUR.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,543 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

