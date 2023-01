Covestro Aktie News: Covestro gibt am Mittag nach

Um 12:22 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 41,41 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 41,34 EUR. Bei 42,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 276.660 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 57,62 EUR markierte der Titel am 10.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 28,13 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 27,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 49,55 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 42,78 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 25.10.2022 vor. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Covestro mit 2,44 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.618,00 EUR – ein Plus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.302,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 02.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 20.02.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

