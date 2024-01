Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 50,66 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 50,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 50,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165.110 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 7,39 Prozent niedriger. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 44,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,00 EUR für die Covestro-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Covestro die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,631 EUR je Aktie ausweisen dürften.

