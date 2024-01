Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 50,44 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 50,44 EUR. Bei 50,22 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,00 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 315.402 Aktien.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 30,39 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 52,00 EUR angegeben.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,631 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

