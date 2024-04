Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Mittag an Fahrt

Covestro im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 51,80 EUR.

Um 11:41 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 51,80 EUR zu. Bei 52,18 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,86 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.217 Stück gehandelt.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,50 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -4,67 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 9,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.964,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Covestro.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,804 EUR im Jahr 2024 aus.

