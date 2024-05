Covestro Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Covestro

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 48,47 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 48,47 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 48,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,95 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 134.134 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,86 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 26,02 Prozent Luft nach unten.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,327 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,13 EUR aus.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,888 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

