Covestro Aktie News: Covestro behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Covestro-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,89 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 47,89 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,90 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 47,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.518 Covestro-Aktien.

Bei 50,10 EUR markierte der Titel am 27.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 72,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,05 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 28.04.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 3.743,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.683,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,907 EUR je Aktie aus.

