Covestro Aktie News: Covestro büßt am Mittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 46,66 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 46,66 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 46,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 107.428 Stück.

Am 18.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 40,66 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,11 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.720,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,90 Prozent verringert.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 präsentieren. Am 24.10.2024 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,563 EUR im Jahr 2023 aus.

