Covestro Aktie News: Covestro legt am Nachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 46,88 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 47,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144.947 Covestro-Aktien.

Bei 50,72 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 7,57 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 69,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,11 EUR an.

Covestro veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 1,04 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 3.720,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,563 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

