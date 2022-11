Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 34,72 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 34,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,76 EUR. Zuletzt wechselten 43.674 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 18.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 40,63 Prozent niedriger. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 25,39 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,80 EUR.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.618,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.302,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Covestro-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.03.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 20.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,71 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

