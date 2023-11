Covestro Aktie News: Covestro am Mittag im Minus

Covestro im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 46,99 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 46,99 EUR ab. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 46,86 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,35 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.919 Stück gehandelt.

Bei 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,09 Prozent hinzugewinnen. Am 10.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,56 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,543 EUR je Covestro-Aktie.

