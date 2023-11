Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 47,45 EUR.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 47,45 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 47,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.900 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 13,97 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2022 bei 34,51 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.618,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,543 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

