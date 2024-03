Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 48,24 EUR ab.

Die Covestro-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 48,24 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie sank bis auf 48,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.921 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 37,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,320 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,50 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -4,67 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3.964,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,785 EUR im Jahr 2024 aus.

