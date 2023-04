Covestro Aktie News: Covestro steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Covestro 36,51 EUR

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 36,54 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 36,57 EUR. Bei 36,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 357.505 Stück.

Bei 46,77 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,96 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 45,55 EUR.

Covestro ließ sich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,58 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,62 Prozent auf 3.964,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.338,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,857 EUR je Covestro-Aktie.

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie dennoch mit Plus: Jefferies senkt Ziel für Covestro auf 44 Euro - 'Buy'

März 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie zieht an: Covestro schaut zuversichtlicher auf Geschäftsentwicklung

