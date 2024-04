Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Covestro im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 51,18 EUR nach oben.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 51,18 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 51,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 45.368 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 6,88 Prozent wieder erreichen. Am 14.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,15 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Covestro-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 27.10.2023 vor. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.964,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2024 0,805 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

