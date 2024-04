Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 50,32 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 50,32 EUR abwärts. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 259.812 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,70 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 35,75 EUR fiel das Papier am 14.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 40,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Covestro-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,50 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -4,67 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 9,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.964,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.04.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,805 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

