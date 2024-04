Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,28 EUR.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 51,28 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 51,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 10.219 Covestro-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 6,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 27.10.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,67 EUR je Aktie erzielt worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.964,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Covestro-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,805 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

