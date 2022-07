Covestro Aktie News: Covestro am Mittag im Minusbereich

Das Papier von Covestro befand sich um 11.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 32,60 EUR ab. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 32,11 EUR. Bei 32,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 364.729 Covestro-Aktien.

Bei 60,24 EUR markierte der Titel am 01.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,88 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 30,73 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 6,09 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,79 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 03.05.2022 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 4.683,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 5,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie dennoch schwächer: Covestro verlängert Vertrag von Vorstandschef

Was Analysten von der Covestro-Aktie erwarten

Was Analysten von der Covestro-Aktie erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro