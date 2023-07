Covestro Aktie News: Covestro am Mittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 47,64 EUR.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 47,64 EUR. Bei 47,80 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 47,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 215.533 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 5,16 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,05 EUR.

Covestro ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.683,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Covestro dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,907 EUR fest.

