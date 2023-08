Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittag tiefer

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 46,72 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,72 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,26 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 80.004 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,72 EUR) erklomm das Papier am 18.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,56 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 40,73 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.703,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 0,474 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

