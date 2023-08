Covestro Aktie News: Covestro fällt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 46,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 46,41 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,26 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.613 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR ab. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 67,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,41 Prozent auf 3.743,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,474 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie gibt dennoch ab: Jefferies hebt Kursziel für Covestro an

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Covestro angefallen

Covestro-Aktie dreht ins Plus: Trotz Ergebnisrückgang erreicht Covestro seine Gewinnziele