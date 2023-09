Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Nachmittag

Covestro im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 53,72 EUR zu.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 53,72 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,08 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 1.746.782 Stück.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 54,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,67 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 48,45 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 01.08.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.720,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Covestro die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,288 EUR fest.

