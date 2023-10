Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 50,46 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 50,46 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,54 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 115.931 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 7,17 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,78 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 58,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,44 EUR an.

Am 01.08.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 1,04 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3.720,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.703,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2023 terminiert. Am 24.10.2024 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

