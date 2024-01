Covestro Aktie News: Covestro am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 49,46 EUR.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 49,46 EUR abwärts. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,46 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 119.623 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,01 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 EUR je Covestro-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 27.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,631 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

