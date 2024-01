Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 49,57 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 49,57 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,08 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,69 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 286.546 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 10,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR ab. Mit Abgaben von 29,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,00 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.618,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 -0,631 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

