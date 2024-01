Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 49,76 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 49,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 49,95 EUR. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,69 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,69 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.717 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 9,93 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Mit Abgaben von 29,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.618,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,631 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

